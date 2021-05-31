В Красноярске на Столбах насмерть разбился мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагедия произошла на минувших выходных. Турист сорвался с 1-го столба и упал в расщелину. Мужчина скончался на месте. Тело обнаружили другие посетители нацпарка, которые вызвали спасателей, сообщает в сводке КГКУ «Спасатель». В итоге тело погибшего красноярца извлекли и передали соответствующим службам.

- Выдвижной пост НП «Красноярские столбы», выезд по обращению граждан, с 1 столба упал мужчина в расщелину, требуется помощь в извлечении. Из расщелины извлекли тело гр. Б. Погиб 1 человек, - сообщает в сводке.

Напомним, что на минувших выходных в Красноярск пришло аномальное похолодание. На Столбах и за городом во всю шел снег, который даже не таял. Соответственно, опасность при подъеме на скалы повышалась многократно.

Грядущая же рабочая неделя, напротив, порадует красноярцев теплом и солнцем. Синоптики обещают, что воздух прогреется до +25 градусов и выше.