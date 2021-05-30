На первой неделе лета в Красноярске резко потеплеет до +25 градусов

На первой неделе лета в Красноярске резко потеплеет до +22 градусов и похолодает до +5 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным портала гидрометцентра, в понедельник 31 мая в Красноярске наконец-то будет солнечно, но прохладно – до +18 градусов. Зато окончательно стихнет ветер, и уйдут осадки. Можно будет вздохнуть спокойно. Ночью же похолодает до +7 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и порывы ветра до 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление – до 735 мм рт.ст.

В первый день лета, 1 июня, воздух днем прогреется до +22 градусов. Солнечная погода останется, но вернется ветер с порывами до 5 метров в секунду. Осадков синоптики не ожидают. Ночью температура воздуха опустится до +10 градусов. Будет переменная облачность, без осадков. Атмосферное давление - 729-733 мм рт.ст.

В среду солнце уйдет, и вернутся привычная пасмурность, но без осадков. Несмотря на это, дневная температура поднимется до +25 градусов. Ожидается порывы ветра до 5 метров в секунду. Ночью похолодает до +11 градусов, пройдет дождь, а ветер стихнет до 2 метров в секунду. Атмосферное давление – 729-732 мм рт.ст.

В четверг ожидается днем – до +18, ночью около +10 градусов. Пройдет сильный дождь, будет облачно и с порывами ветра около 3 метров в секунду. Ночью же похолодает до +5 градусов. Атмосферное давление – 731 мм рт.ст.

В пятницу чуть потеплеет – до +19 градусов, а временами на небе даже будет появляться солнце. Однако вместе с этим на город обрушится дождь. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Ночью температура опустится до +8 градусов, а дождь и тучи останутся. Атмосферное давление будет колебаться – 736-741 мм рт.ст.