На красноярских Столбах в конце мая выпал снег

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Последние дни весны выдались для Красноярска тяжелыми в погодном плане. С вечера четверга в городе бушует ветер, а температура по ночам опускалась до +3-4 градусов.

За городом – еще хлеще, а на Столбах и вовсе выпал самый настоящий снег. И это 29 мая – за два три дня до наступления лета.

Снег в нацпарке падал целыми хлопьями и даже не собирался таять. Это стало для туристов настоящим сюрпризом.

В МЧС по краю и вовсе сообщают, что в центре и на юге Красноярского края с 29 по 31 мая ожидаются сильнейшие заморозки – до -7 градусов.

Спасатели советуют красноярцам позаботиться об уже высаженных на дачах растениях, а также призывают соблюдать меры предосторожности при использовании домовых печей, нагревательных устройств и газового оборудования.

Непосредственно в Красноярске же, на выходных ожидаются дневные температуры в пределах +10-14 градусов, а ночные – от 0 до +4 градусов.