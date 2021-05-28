В аэропорту Якутска при посадке у самолета лопнуло шасси Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Якутска произошел инцидент 26 мая в 11 часов дня по местному времени. Самолет Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» выполнял рейс из Хабаровска. Как сообщает телеграмм-канал «Авиаинцедент», после посадки на полосу экипаж воздушного судна почувствовал смещение самолета левее оси взлетно-посадочной полосы.

Командир принял решение на экстренное торможение. В результате произошло разрушение трех пневматиков основных стоек шасси. Пассажиров в салоне самолета не было, экипаж не пострадал. Воздушное судно было отбуксировано на стоянку. Расследованием инцидента занимается Росавиация.

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