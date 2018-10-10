Версия инцидента в аэропорту Якутии с SuperJet-100: все произошло из-за неподготовленной взлетно-посадочной полосы

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-10T09:46:57+03:00

По одной из версий, самолет садился при неблагоприятных метеоусловиях

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В аэропорту Якутска в 21.21 по московскому времени RRJ «Суперджет», принадлежащий авиакомпании «Якутия», после приземления и пробега по взлетно-посадочной полосе выкатился за её пределы.

- Самолет выполнял рейс по маршруту Улан-Удэ – Якутск, - уже прокомментировали в Росавиации. - При выкатывании подломились основные опоры шасси. Метеоусловия: видимость 10 км, высота нижней границы облаков 600 м, коэффициент сцепления 0,45.

- На борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа. 4 пассажира обратились за медицинской помощью, - сообщили также в СК РФ.

Инцидент в аэропорту Якутии с SuperJet-100 мог произойти из-за неподготовленной взлетно-посадочной полосы.www.yakutiamedia.ru

По сообщению Росавиации, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Фото: предоставлено очевидцами

«Паники не было, мы просто не успели ничего понять», - уже пишут в соцсетях пассажиры злополучного рейса. – «Все случилось очень быстро. Подогнали аварийные трапы, нас всех вывели».

Тем временем, случившееся обсуждают пилоты на профильных форумах. По одной из версий, самолет садился при неблагоприятных метеоусловиях. Накануне шел мокрый снег (в Якутске уже холодно), а ночью полоса покрылась пленкой льда. Возможно, из-за гололеда пилоты не смогли вырулить на полосу для поворота.

«В Якутске раздолбанная полоса!», - пишут на профильном форуме пилоты. – «Сейчас уже полгода идёт ремонт, на полосе техника работает. Пару раз летал туда летом, полная ... Немудрено, что когда-нибудь это должно было произойти».

К слову, относительно ВВП на сайте аэропорта Якутск есть следующая информация:

«Аэропорт «Якутск» расположен в уникальных природно-климатических условиях, где толщина слоя вечной мерзлоты достигает 300 метров. Работа в данных условиях требует применения специальных технологий. Именно поэтому был разработан уникальный проект реконструкции второй взлетно-посадочной полосы длиной в 3 400 м. По техническим данным реконструированная полоса не только не уступает зарубежным образцам, но и по ряду показателей их превосходит».

«Аэропорт «Якутск» расположен в уникальных природно-климатических условиях. Фото: предоставлено очевидцами

- У нас есть видео от очевидцев, на котором видно: самолет находится на ремонтируемой части полосы, - рассказал наша коллега, корреспондент «Якутмедиа» Туяра Стручкова. – И тут версии разнятся. По данным аэропорта, он приземлился на нормальную часть ВВП, но из-за гололеда (а вот почему полоса была не готова, вопрос, его вынесло на ту часть, которая ремонтируется, отчего и подломились стойки шасси. А очевидцы говорят другое, и это принципиально разные вещи: что он уже сел на неготовую полосу, ту, где идет ремонт, порвал сигнальную сетку! Чья эта ошибка? Очевидно, что специалистам нужно будет досконально в этом разбираться. Что касается погоды, вчера в Якутске выпал небольшой снег, сильный гололед очень, много ДТП на дорогах Якутии. Вот, и это ЧП в аэропорту.

Так или иначе, уже начато расследование инцидента.

- Первоначальные действия по расследованию обстоятельств и причин происшествия осуществляются силами аэропорта Якутск и Якутского межрегионального территориального управления Росавиации во взаимодействии с правоохранительными органами, - сообщили в Росавиации.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Поломка шасси при такой ситуации – не редкость»

Александр Наводчий, преподаватель Авиационного учебного Центра, в авиации с 1960 года:

- Вариантов, почему произошло это ЧП, много. Во-первых, это северный аэродром, и, думаю, погода там уже практически зимняя. В момент посадки мог быть ниже коэффициент сцепления, чем положено. Коэффициент сцепления у каждого самолета в зависимости от модели свой, но по большей части - 1,03. Его определяют наземные службы и передают информацию на борт. Бывает, что коэффициент сцепления на полосе разный – снежок, например, выпал и не учли. А если коэффициент сцепления меньше – у самолета увеличивается тормозной путь. Могли быть и ошибки в пилотировании – приземлился, например, с перелетом и ему полосы не хватило. Но вообще, при выкатывании с бетонной полосы поломка шасси – не редкость, но опасности для пассажиров почти не несут. Самолет предназначен для асфальтобетонных полос, а тут выкатывается на грунт: шасси проваливаются, а скорость еще не погашена. Естественно, что опоры шасси подломлены в такой ситуации.

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