Необычное авиапроисшествие случилось в якутском городе Олекминске, где самолет сел не на действующую взлетно-посадочную полосу, а на недостроенную!Самолет Як-40 авиакомпании «АэроБратск» летел из Братска в Олекминск. На борту находились 25 пассажиров-вахтовиков и 4 члена экипажа.Как так получилось, что экипаж перепутал полосы, будут разбираться в надзорных органах, следящих за безопасностью полетов. Пока же факт остается фактом: самолет с пассажирами приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу. К счастью, никто из находившихся на борту не пострадал. Нет повреждений и у самолета, через несколько часов он уже смог вылететь обратно в Братск.Напомним, два года назад, летом 2018-го, этот самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Алдане.