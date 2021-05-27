В Красноярске уничтожили 15 ящиков бельгийских груш

Фото: Россельхознадзор Красноярского края

Межведомственная проверка прошла на универсальной ярмарке в Красноярске. Специалисты обнаружили 15 деревянных ящиков запрещенных к ввозу на территорию РФ. Общая масса партии – около 190 кг. По информации, нанесенной на упаковке, груши привезли в Красноярск из Бельгии.

В пресс-службе Россельхознадзора Красноярского края сообщают, что все ящики с грушами изъяли и раздавили на полигоне твердых бытовых отходов. Будут ли применены какие-либо санкции к предпринимателям, торгующим запрещенными фруктами, не сообщается.

- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 774, запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция изъята из оборота и незамедлительно уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов, - передают в ведомстве.

Добавим, что уничтожение груш в Красноярске происходит регулярно. Причем страдают именно груши, привезенные из Бельгии. Так, 203 ящика весом 2,6 тонн уничтожили в октябре 2020 года. Еще 2 тонны бельгийских груш были раздавлены в апреле уже текущего года. Также более тонны груш пошли под бульдозер в феврале 2021 года.