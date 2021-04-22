В Красноярске раздавили 2 тонны запрещенных груш из Бельгии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты краевых отделений транспортной прокуратуры, Россельхознадзора и таможни провели рейд по выявлению запрещенной продукции. Удача улыбнулась ревизорам в одной из оптово-распределительных баз Советского района Красноярска.

На складе участники рейда обнаружили 151 ящик со свежими грушами общим весом 2 тонны. Фрукты привели в Красноярск из Бельгии. В итоге всю партию изъяли и раздавили на полигоне твердых бытовых отходов.

- Управлением Россельхознадзора направлены материалы в Управление ФСБ РФ по Красноярскому краю для принятия соответствующих мер в отношении грузополучателя запрещенной к ввозу продукции, - сообщают в пресс-службе Россельхознадзора Красноярского края.

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В оптово-распределительном центре они обнаружили 1121,5 килограммов (84 ящика) запрещенной к ввозу плодоовощной продукции – свежих груш. О том, что они из Бельгии, говорила даже надпись на упаковке. (подробнее)