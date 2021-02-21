В Красноярске под бульдозер пустили больше тонны бельгийских груш. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В Красноярске под бульдозер пустили очередную партию санкционных фруктов, привезенных из стран Евросоюза в нарушении запрета. В пресс-службе краевого управления Россельхознадзора рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что 18 февраля специалисты ведомства провели совместный рейд с представителями таможни по торговым базам Красноярска.

В оптово-распределительном центре они обнаружили 1121,5 килограммов (84 ящика) запрещенной к ввозу плодоовощной продукции – свежих груш. О том, что они из Бельгии, говорила даже надпись на упаковке. Предприниматели, которым принадлежали фрукты, собирались быстро распродать их, но не успели. Все груши изъяли, затем увезли на полигон твердых бытовых отходов и там уничтожили.

Добавим, что российское продовольственное эмбарго было введено в России в августе 2014 года как ответ на экономические санкции, принятые странами Евросоюза и другими странами мира.