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Общество

В Красноярске под бульдозер пошли 200 ящиков груш

Рассказываем, почему фрукты не дошли до покупателей
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото сайта Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Фото сайта Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

За тем, что и откуда поступает на прилавки магазинов Красноярского края, постоянно следят сотрудники Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю и Красноярской таможней.

6 октября они проверяли продукты в оптово-распределительном центре на улице Ястынсокй и обнаружили 203 ящика груш общим весом 2,6 т. Груши на вид были свежие и вполне достойные того, чтобы попасть в магазины. Однако этого не случилось.

«На ящиках присутствуют следы срыва и спила маркировки и маркировочного знака, содержащих информацию о стране происхождения продукции, изготовителе и экспортере. На упаковке имелся маркировочный знак Бельгии», — пояснили в Россельхознадзоре.

Таким образом, невозможно понять, откуда прибыли эти фрукты и кто несет ответственность за их качество.

Запрещенная к ввозу продукция должна быть изъята из оборота и уничтожена, что и было сделано.

Кроме того, материалы будут направлены материалы в Управление ФСБ РФ по Красноярскому краю для принятия мер в отношении грузополучателя запрещенной к ввозу продукции.