В Красноярском крае объявлен траур по туристам, погибшим в Бурятии. Фото: МЧС

В Зеленогорске 5 мая объявлен Днем траура по трем туристам из клуба спортивного туризма «Фирн», погибшим два дня назад в Бурятии. Напомним, что группа из пяти человек находилась на перевале Горелова по руслу реки Белый Иркут вблизи села Монды Тункинского района республики. Когда сошла лавина, все оказались под снегом. Илья Тибейкин и Константин Волков сумели выбраться самостоятельно и откопали одного из товарищей, но тот, к сожалению, был уже мертв. Вскоре прибыли спасатели на вертолете. Им удалось найти тела оставшихся двух туристов в 10 метрах от места гибели первого товарища.

«Администрация ЗАТО г. Зеленогорска выражает соболезнования родным и близким трагически погибших зеленогорцев – Владимира и Виталия Марчиных, Алексея Анопова Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты» - говорится на официальном сайте города.

Добавим, что выжившие находятся сейчас в больнице в Иркутске, куда их доставили вертолетом.

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