Фото: Клещи в Красноярске 2021: какие участки города будут обработаны Фото: Мария ЛЕНЦ

Весна стремительно набирает обороты, а значит, что вскоре вместе с долгожданной зеленью появятся и клещи, оголодавшие после долгой и снежной зимы. В соседнем Новосибирске уже был зафиксирован первый случай присасывания клеща к человеку. Чтобы минимизировать вероятность неприятной встречи, публикуем участки, которые будут обрабатываться от клещей в Красноярске в 2021 году.

Какие районы и участки Красноярска будут обработаны от клещей 2021

Советский район:

- ул. Весны, 17 – 4 га;

- ул. Ястынская 19а – 4 га;

- ул. Ястынская, 18/1 – 5 га;

«Арена «Север» 1 участок – 10 га;

«Арена «Север» 2 участок – 10 га;

- ул. Урванцева, 4, 6 – 7 га;

- пр. 60 лет Образования СССР, 61-ул. 40 лет Победы, 33 – 12 га;

- ул. 9 мая, 8 – ул. Светлогорская, 11 – 2 га;

- ул. Алексеева, 3 – ул. Водопьянова, 36 – 2 га;

- д. Бадалык и окрестности вокруг в радиусе 50 метров – 5 га;

- ул. Батурина 30, 36, 38, 40 – 1 га;

- о. Татышев – 4 га;

- пр. Ульяновский – 2 га;

- пр. Молодежный – 7 га;

- ул. Светлогорская – 7 га;

- ул. Молокова, ул. Шахетров – 1 га;

- ул. 40 лет Победы, 2 – 2 га;

- ул. Микуцкого, 3 – 2 га;

- ул. Петра Ломако – 3 га;

- пр. Молодежный, 2, 4,6,8,10; ул. Светлова 3, 3А, 5, 5а, 7/1, 7/2, 9/1,9/2, 25 – 8,8 га;

- ул. Урванцева 5,7 – 2,31 га;

- ул. Авангардная, 39 (Бадалык) – 0,3 га;

- Преображенский (мкр.Слобода Весны) – 8,2 га;

- ул. Светлова, 31 – 42,44 га;

- ул. Взлетная, 36А (пустырь у детсада №333) – 2 га;

- ул. Петрушина, 1 (у парка) – 4 га;

- ул. Светлова, 6А, 6, 8 – 1,5 га;

- ул. 9 мая – 3,5 га;

- пр. 60 лет образования СССР, 26А и 24А ( за торговым центром) – 2 га;

- ул. Петрушина, 1, 8, 10, 12; ул. 40 лет Победы, 35, 37, 39, 41; пр. 60 лет Образования СССР, 14, 18, 20; Сквер им. Ряузова на бульваре Солнечный, 4; пешеходные подходы к поликлинике №2 в районе бульвара Солнечный, 3а; территория вдоль пешеходной дорожки по ул. Светлова от остановки общественного транспорта «Техническое училище» - 5 га.

Октябрьский район:

- сосновый бор у детсада №96, ул. Фруктовая, ул. Ботаническая, 2, 2а, 26, 2в, 9 – 2,19 га;

- ул. Фруктовая, 5-7, бульвар Ботанический, 17,18,19, ул. Лиственная, 18,23 – 6,5 га;

- ул. Пихтовая, 57 – 1,54 га;

- ул. Фруктовая, 6 – 0,3 га;

- ул. Фруктовая, ул. Ботаническая, ул.Лиственная в районе школы №96 – 0,47 га;

- ул.Калинина,187 в районе сквера «Озеро парк» до территории, прилегающий к озеру напротив дома по ул. Норильская,8г – 2 га;

- сквер «Озеро парк» в районе мкр. Мясокомбинат – 2 га;

- эко-парк «Гремячья грива» стадион школы-интерната №9 по ул. Лесная,10 – 2 га;

- ул. Норильская 4,4к, 4а, 4г,4д,6а,8, 8а, 8г,10,12,14,16и – 2 га;

- ул. Калинина, 185 – 1,5 га;

- Академгородок нижний – 8,5 га;

- Академгородок верхний – 8,5 га;

- Студгородок – 9 га;

- окрестности Плодово-Ягодной станции – 16,5 га;

- Ветлужанка – 18 га;

- Николаевская сопка – 10 га;

- территория у СФУ – 15 га;

- Удачный – 9 га.

Центральный район:

- ул. Абытаевская, 10 – 0,5 га;

- ул. Утренняя (п. Кразовский) – 0,58 га;

- ул. Караульная (у Кардиоцентра) – 3,5 га;

- ул. Петра Подзолкова, 3А, 5А, 5Б, 5В,5 – 58 га;

Железнодорожный район:

- ул. Калинина 35а – 0,66 га;

- ул. Станиславского – ул. Калинина – 0,83 га;

Свердловский район:

- п. Водники – 6,5 га;

- п. Торгашино – 6,5 га;

- территория у р. Базаихи – 10 га;

- «Роев ручей» - 10 га;

- гора на станции «Енисей» - 10 га;

- «Столбы» - 5 га;

- «Бобровый Лог» - 10 га;

Кроме того, по эпидемическим показаниям акарицидную обработку проведут на площади 123,3 га.