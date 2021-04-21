В пробирку их и на анализы: пять самых популярных вопросов и ответов о клещах для красноярцев в 2021 году

Пять самых популярных вопросов и ответов о клещах для красноярцев в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Лесные клещи открыли свой традиционный сезон охоты на людей. Эпидемиологи рассказывают: в этом году в Красноярском крае уже отмечено 14 случаев присасывания. И это только те, кто обратился к медикам. А ведь многие, особенно среди сельчан, привыкли все делать по старинке – сняли с себя клеща, обработали рану спиртом или йодом и забыли. Однако встреча с крохотным лесным кровососом таит в себе большую опасность, а небрежность может стоить человеку здоровья или даже жизни. Рассказываем, что нужно знать о клещах и как обезопаситься от встречи с ними.

Когда приходят клещи и чем они опасны

На самом деле клещи никуда не уходят, они просто впадают в анабиоз и просыпаются с наступлением весны. Сезон клещей в наших краях начинается в марте – начале апреля. И продолжается до конца сентября. Пик максимальной активности приходится на май-июнь, именно в эти месяцы регистрируется наибольшее число пострадавших.

Клещ переносит возбудителей таких вирусов, как клещевой энцефалит, бореллиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, риккетсиоз, бабезиоз (пироплазмоз). Названия звучат непонятно, но поверьте, лучше с ними дела никогда не иметь. Потому что любой протекает с лихорадкой и интоксикацией, поражает центральную нервную систему. Иногда оборачивается тяжелыми последствиями, приводит к летальному исходу.

Как уберечь себя от опасности

Самый надежный способ – никуда не выходить из дома. Но такой вариант никому не понравится. Поэтому выбираем либо иммунизацию, либо специальные средства защиты. А еще лучше то и другое вместе.

Для начала о прививках, они проводятся по двум схемам. С основной мы уже опоздали, но на всякий случай напомним (им нужно будет воспользоваться осенью): 1-й компонент ставится с ноябрь по март; 2-й компонент – через 1-7 месяца. 3-й – через 5-12 месяцев (все зависит от вакцины). Три прививки по графику – это законченный курс. Впоследствии ревакцинацию нужно повторять 1 раз в 3 года.

А нам сейчас нужна ускоренная схема: 1-й компонент – февраль-апрель; 2-й компонент – через 2 -4 недели. И еще через 2 недели уже можно гулять по лесу. Ревакцинация – через 1 год, в последующем каждые 3 года.

Кроме того, желательно использоваться такую экипировку, которая не позволит клещам пробраться к телу. То есть плотные манжеты на рукавах, штаны заправлены в ботинки с высоким голенищем, высокий воротник, пояс на талии. Одежда должна быть светлая и однотонная, чтобы клеща можно было сразу увидеть на ней. В лесу почаще осматривайтесь. Остерегайтесь ходить по траве и возле низкорослых кустарниках – иксодовые именно там и подстерегают свою добычу. И прихватите с собой репелленты – современная химическая защита очень эффективна.

Зачем нужна страховка от клеща

Не привыкли еще мы страховаться, а зря. В случае с клещами страховка сильно поможет, стоит она недорого, но благодаря ей можно будет оплатить лечение. Цена вопроса зависит от количества манипуляций, которые можно будет оплатить в случае наступления страхового случая. Ну и от страховой компаний, ценовая политика ведь у всех разная. Прейскурант – от 290 до 1300 рублей. Сюда включатся медицинское обслуживание, анализ клеща на наличие вирусов, уколы иммуноглобулина и так далее.

Про иммуноглобулин отдельно, для наглядности: представьте, что его нужно будет вводить из расчета 1 мг на 10 кг веса человека. То есть человеку весом в 70 килограммов понадобится 7 ампул. Стоимость каждой ампулы – от 600 рублей. Вот и посчитайте, выгодна вам страховка или нет.

Куда принести клеща на анализ

Если все-таки неприятная встреча произошла, главное, советуют специалисты, не паниковать. Осторожно вытаскивайте клеща (самостоятельно или в поликлинике). И несите его, живого или мертвого, в баночке или пробирке, на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае. Нужно убедиться в его безвредности.

Адреса пунктов приема клещей на исследование

Красноярск: телефон (391) 202-58-33

- улица Ленина, 168

- Академика Киренского, 71

- 26 Бакинских комиссаров, 29

- Сопочная, 38.

Ачинск, (391-51) 5-01-07

- улица Толстого, 23.

Лесосибирск, (391-45) 5-42-19

- Мира, 5.

Минусинске, (391-32) 5-71-96

- Комарова, 1.

Шарыпово, (391-53) 2-23-14

- 2-й микрорайон, 8/4.

Канск, (391-61) 3-34-04

- Эдеймана, 9.

Заозерный, (391-65) 2-00-19

- Мира, 54, пом. 27.

Балахта, (391-48) 2-13-67

- Советская, 113а.

Богучаны, (391-62) 21-161

- Перенсона, 2а.

Узнать подробную информацию можно на сайте Центра гигиены и эпидемиологии – fbuz24.ru.

Стоимость исследования обойдется по-разному, в зависимости от количества возбудителей. Например, самый распространенный – клещевой энцефалит – 300 рублей. Самое дорогое и сложное комплексное исследование – 2000 рублей. Кстати, исследование клещей, потревоживших ваших питомцев – кошек или собаке – будет стоить не более 1000 рублей.

Обработка городских территорий

Проводится ежегодно, за счет бюджета. Причем территория постоянно увеличивается. Если в 2017 году на акарицидную обработку было затрачено 930 тысяч рублей, то в 2018-м – 1,6 миллиона. В нынешнем 2021 году планируется выделить 2 миллиона 147 тысяч рублей. Первая «потравка» клещей проводится в мае, когда сойдет снег и подсохнет земля и прошлогодняя трава. Затем еще несколько раз в течение лета.

В обязательном порядке обрабатывают от клещей территорию зоопарка «Роев ручей», туристские тропы на «Столбах», остров Татышев, «Гремячую гриву», Торгашинский хребет, Николаевскую сопку, район Ветлужанки, Центральный парк.

- Места, где за бюджетные средства необходимо провести акарицидную обработку, определяют сотрудники Роспотребнадзора. Это делается на основании эпидемиологических данных и нужно для профилактики распространения опасных заболеваний, переносчиками которых являются иксоидные клещи, - сообщают в администрации города.

С подробным списком участков можно познакомиться на сайте kp.ru.