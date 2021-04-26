В Красноярске продлено ограничение движения на Борисевича

Также в Красноярске на постоянной основе действуют еще несколько ограничений Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь продлевают ограничение движения на улице Борисевича. Как сообщает мэрия города, это связано с ремонтными работами подпорной стены. Работы проводит ООО «Енисейгрупп».

Проезд будет запрещен с 8 часов утра 1 мая до 24 часов 30 сентября. Для обеспечения безопасности, для транспорта закрыта полоса движения вдоль гаражного массива на участке длиной 215 метров в районе дома по ул. Борисевича, 13.

Напомним, что до 18 мая в Красноярск запрещено въезжать грузовикам, дабы не повредить некоторые участки дорог из-за смягчения почвы и активному движению подземных вод.

Также с 5 апреля администрация города совместно с ГИБДД приняли решение отрегулировать максимально допустимую скорость на участке в районе здания №18 по улице Ястынская и здания №12а по улице Воронова. Теперь водителям там можно разгоняться не более 40 км/ч.

А на улице Вавилова изменения затронули участок вдоль сквера, посвященного Победе в Великой Отечественной войне (от здания №43 до №47б). Там появилось точно такое же ограничение в 40 км/ч.