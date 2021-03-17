В Красноярске на Вавилова и Воронова вводят новые ограничения для автомобилистов

Ограничения вступают в силу с 5 апреля Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на постоянной основе вводятся новее ограничения для автомобилистов. В этот раз изменения коснулись двух участков дорог на улицах Вавилова и Воронова. Как сообщают в мэрии, перемены в схеме движения вступят с 5 апреля 2021 года.

Администрация города совместно с ГИБДД приняли решение отрегулировать максимально допустимую скорость на участке в районе здания №18 по улице Ястынская и здания №12а по улице Воронова. Теперь водителям можно будет разгоняться не более 40 км/ч.

Фото: Администрация

На улице Вавилова изменения затронут участок вдоль сквера, посвященного Победе в Великой Отечественной войне (от здания №43 до №47б). Там появится точно такое же ограничение в 40 км/ч.

Фото: администрация

Сделано это будет из-за того, что водители не соблюдают скоростной режим в этих местах Красноярска и провоцируют множество аварийных ситуаций.