В Красноярске грузовикам на месяц запретят въезжать в город

В Красноярске грузовикам на месяц запретят ездить по городу Фото: Мария ЛЕНЦ

Запрет будет действовать с 19 апреля по 18 мая. Главная цель такой меры – обеспечить сохранность дорог и сооружений во время весенней распутицы, сообщают в мэрии Красноярска.

В это время снег активно тает, почва смягчается и начинается движение подземных вод, что может привести к повреждению некоторых участков дорог.

Под запрет попадают машины с грузом или без груза, с предельно допустимыми значениями на ось:

- при одиночной оси – 6 тонн;

- двухосной тележки – 5,5 тонн;

- трехосной – 4,5 тонны.

Если автомобиль не попадает в категорию исключений, то необходимо выбрать другой путь или обратиться за разрешением в МКУ «УДИБ» на Калинина, 75/4, кабинет 204, тел. 217-97-72.

Нарушителям запрета грозит штраф до 5 тысяч рублей и лишение водительских прав на 6 месяцев.

- На территории города на период ограничения будут установлены временные запрещающие дорожные знаки. Также на дорогах будут работать передвижные и стационарные посты весового контроля, - добавили в пресс-службе городской администрации.