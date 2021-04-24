В Красноярском крае за неделю от укусов клещей пострадали 43 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой Роспотребнадзор сообщает, что атаки клещей фиксировались в Назарове, Ачинске и Ачинском районе. С начала сезона от укусов паукообразных пострадали 57 человек, в том числе 19 детей. 43 случая присасывания из этого числа произошли за последнюю неделю – с 16 по 22 апреля. Клещи повышают свою активность.

В Красноярске за неделю на укусы клещей пожаловались 7 человек, в том числе 3 ребенка. Красноярцы цепляли членистоногих на Татышеве, Базаихе, в Кировском районе и пригороде.

- Возбудители клещевого вирусного энцефалита обнаружены в 3,1% исследованных клещей, клещевого боррелиоза – в 23,6 %, гранулоцитарного анаплазмоза – в 2,1 %, - передают в Роспотребнадзоре края.

Специалисты призывают соблюдать меры предосторожности при посещении городских окраин, дач и природных зон.

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