Клещи в Красноярске 2021: как защититься и что делать при укусе Фото: Мария ЛЕНЦ

Чем быстрее подходит тепло, тем ближе подходит одна из главных проблем весенне-летнего периода – клещи. Зловредные паукообразные давно наводят страх на людей, заставляя особо боязливых сидеть дома в хорошую погоду, а рисковых – нервничать в больницах. «Комсомолка» рассказывает, что делать при укусе клеща в Красноярске 2021.

Клещи – это представители класса паукообразных из подкласса членистоногих. На данный момент ученые сообщают о 54 тысяч ныне существующих видах клещей. В Красноярском крае наиболее распространены таежный и луговой клещ, а в общей сложности на территории региона встречаются десятки видов этих паразитов.

Клещи являются также переносчиками множества опасных заболеваний. Среди них – клещевой энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрхилиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Клещи в Красноярске 2021: как защититься и что делать при укусе Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда стоит ждать нашествия клещей в Красноярске 2021

Как сообщает краевой Роспотребнадзор, активность клещей обычно начинается в конце марта – начале апреля. Пик же обычно приходится на май – июнь. Именно в этот период фиксируется больше всего случаев присасывания клещей.

Однако, одной лишь волной, активность клещей не обходится. Второй период, как правило, начинается в августе, и подходит к своему пику в сентябре. Это значит, что расслабляться нельзя в течение всего сезона тепла.

Где можно встретить клещей в Красноярске 2021

Чаще всего опасные членистоногие встречаются в озелененных и природных зонах. Подцепить клеща можно на туристических базах, территориях оздоровительных учреждений, в парках, скверах, лугах, дачах, в частном секторе.

В Красноярске наиболее опасными местами являются нацпарк «Столбы», парк флоры и фауны «Роев Ручей», «Гремячая грива», острова Татышев и Отдыха.

Как защититься от клещей в Красноярске 2021

Минимизировать вероятность встречи с клещом, можно подобрав подходящую одежду. Отправляясь на природу или дачу, необходимо надевать плотно прилегающую к телу светлую одежду с длинными рукавами, а также длинные брюки или джинсы. Также необходимы высокие и плотные носки. Рубашки рекомендуется заправлять в брюки, а брюки в носки.

Клещи в Красноярске 2021: как защититься и что делать при укусе Фото: Мария ЛЕНЦ

Нельзя забывать и о репеллентах. К этому необходимо подойти с умом. Роспотребнадзор рекомендует выбирать средства, основанные на следующих веществах:

- эфирные масла – они самые безопасные для человека, но имеют слабый и непродолжительный эффект;

- синтетические – имеет достаточно сильный и длительный эффект;

- ДЭТА – препараты, основанные на этом веществе, обладают самым мощным потенциалом отпугивания, но и наиболее токсичны для человека;

- ИР 3535 – оптимальный выбор для детей. Оно менее мощно по своему действию, но, в то же время, наименее токсично.

Что делать, если клещ присосался

Врачи не рекомендуют вытаскивать клеща самостоятельно. Но если выбора нет, то нужно придерживаться следующим рекомендациям:

1. Захватить паразита пинцетом или чистой марлей близко к рту членистоногого, а затем, повернуть тело клеща вокруг своей оси, держа его перпендикулярно месту укуса;

2. Продезинфицировать место любой пригодной жидкостью с содержание спирта 70%. Подойдут также йод 5% и одеколон;

3. Затем необходимо помыть руки с мылом;

4. Если осталась черная точка, протереть ее 5% йодом и оставить до заживления;

5. Клеща не выкидывать, а доставить лабораторию для назначения лечения.

Если вы не привились от клещевого энцефалита, то после обращения в больницу, вам должны будут сделать инъекцию иммуноглобулина. При повышении температуры, рвоте, головной боли и других симптомах, необходимо тут же обратиться к медикам.

Вакцина от клещевого энцефалита в Красноярске 2021

Сделать прививку можно в любое время года, но специалисты советуют заняться этим зимой или ранней весной – до начала клещевого сезона.

Делается вакцинация в 2 этапа:

- две прививки с интервалом вот 1-3 месяцев до 5-7 месяцев;

- ревакцинация через 9-12 месяцев.

Полный курс прививок позволяет защититься от клещевого энцефалита практически гарантировано. Минимальный шанс подхватить болезнь есть, но переноситься она будет менее тяжело.

Существует ускоренный вариант вакцинации:

Прививка ставится дважды с интервалом в 1 месяц. Сделать это можно и летом, но не позднее, чем за 2 недели до посещения «опасного» места. После этого необходимо ревакцинироваться каждые 3 года.

Клещи в Красноярске 2021: как защититься и что делать при укусе Фото: Мария ЛЕНЦ

Будут ли проводить обработку от клещей в Красноярске 2021

Да, мэрия Красноярска опубликовала список районов города, где планируется акарицидная обработка. Она начнется после потепления. Список адресов можно посмотреть здесь.