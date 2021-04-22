В Красноярске суд перенес заседание по делу предпринимателя Анатолия Быкова Фото: Мария ЛЕНЦ

Свердловский районный суд отложил начало рассмотрения дела Анатолия Быкова на 4 мая в 11:00, сообщают в Красноярском краевом суде. Все из-за болезни одного из адвокатов бизнесмена. У него открылся аппендицит.

Сейчас Анатолий Быков находится в СИЗО. 22 апреля должно было начаться рассмотрение дела Анатолия Быкова об организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумов в 1994 году. Решать степень виновности бизнесмена должен суд присяжных в закрытом режиме.

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