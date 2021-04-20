Краевая прокуратура пытается остановить работу полигона «Серебристый» через суд

Фото: сайт "Зеленый город"

Напомним, что весной Красноярский край всколыхнула новость о размещении 900 тонн токсичный пестицидов из Амурской области. Об этом узнали журналисты и общественники, что помогло создать резонанс. В итоге после вмешательства краевого минэкологии и лично губернатора Александра Усса, оператор полигона отказался от идеи.

На пресс-конференции прокурор Красноярского края Роман Тютюник заявил, что ведомство уже направило материалы в СК и в суд, с требованием приостановить работу полигона:

- Не скажу, что там вопиющий бардак и угроза для жизни. Но там есть замечания. Прокуратура добивается их устранения в правовом поле, - сказал прокурор.

Напомним, что полигон «Серебристый» работает в Красноярском крае уже 15 лет. Он находится в Березовском районе и способен принимать токсичные отходы 1-3 классов опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Красноярская прокуратура обнаружила вывезенные с полигона «Серебристый» контейнеры с отходами

Красноярская природоохранная прокуратура продолжает проводить проверку местного полигона «Серебристый», расположенного недалеко от краевой столице. (подробнее)

«Социальный взрыв никому не нужен»: собственник полигона в Красноярске отказался от 900 тонн ядовитых отходов

Мы приняли вчера осознанное решение о том, чтобы контракт о хранении отходов 2 и 3 классов на территории Красноярского края закрыть. (подробнее)