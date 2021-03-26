«Социальный взрыв никому не нужен»: собственник полигона в Красноярске отказался от 900 тонн ядовитых отходов

Собственник полигона в Красноярске отказался от 900 тонн ядовитых отходов. Фото: сайт "Зеленый город"

Стало известно, что компания «Зеленый город» отказалась от исполнения контракта, согласно которому в Красноярск должны прибыть на хранение 900 тонн ядовитых отходов.

- Мы приняли вчера осознанное решение о том, чтобы контракт о хранении отходов 2 и 3 классов на территории Красноярского края закрыть, - прокомментировала собственник полигона «Серебристый» Елена Чернявская. – Причиной этому стала обеспокоенность губернатора, правительства и населения. Работать по данному контракту наша компания не будет. Все мы понимаем, что социальный взрыв сегодня никому не нужен. Теперь юристы компании работают на то, чтобы расторгнуть договоренность. Отходы остаются на месте, так что теперь это – проблема Амурской области.

Напомним, что на минувшей неделе стало известно, что на полигоне, который находится буквально в паре километров от жилой зоны Красноярска, должны разместить на хранение крупную партию ядохимикатов с Дальнего Востока. Этим вопросом занялась прокуратура, она организовала проверку. Губернатор Красноярского края поручил министерству экологии и рационального природопользования разобраться с этим вопросом. В итоге был выявлен ряд нарушений еще на этапе организации: в частности, не предусмотрен переход права собственности на отходы, не определен порядок действий с транспортировкой и размещением отходов, отсутствует информация об определении класса опасности отходов.