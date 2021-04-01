Красноярская прокуратура обнаружила вывезенные с полигона «Серебристый» контейнеры с отходами

Фото: Прокуратура

Красноярская природоохранная прокуратура продолжает проводить проверку местного полигона «Серебристый», расположенного недалеко от краевой столице.

Фото: Прокуратура

Оказалось, что собственники пошли обманным путем и не рассказали представителям власти, что на самом деле находилось в вывезенных контейнерах. По их версии, там хранился сорбент для обеззараживания отходов.

Фото: Прокуратура

1 апреля эти контейнеры были найдены и обследованы сотрудниками полиции и прокуратуры. Все это было сделано с помощью сотрудников МЧС, Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, и в присутствии представителя собственника полигона.

Фото: Прокуратура

Силовики обнаружили внутри контейнеров отходы, подлежащие захоронению. Сейчас устанавливается их количество и класс опасности. Сделать это помогут ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по сибирскому федеральному округу», передвижная лаборатория министерства экологии края и сторонние независимые организации.

Фото: Прокуратура

Напомним, что проверка на полигоне «Серебристый» была инициирована после того, как СМИ сообщили о том, что из Амурской области в Красноярск для захоронения должна прибыть крупная партия токсичных отходов. Ссылка идет на сайт госзакупок. Называется и объем – 900 тонн пестицидов. Якобы компания «Зеленый город» выиграла тендер и за 50 миллионов рублей берется предоставить для хранения полигон «Серебристый» в Березовском районе, то есть в непосредственной близости от миллионного города.

Фото: Прокуратура

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