Губернатор поручил разобраться с захоронениями 900 тонн ядохимикатов на окраине Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Александр Усс поручил разобраться с захоронениями крупного объема токсичных отходов на окраине Красноярска. Речь идет о контракте компании «Зеленый город», по которому она должна перевести с Дальнего Востока и захоронить на полигоне «Серебристый» 900 тонн ядохимикатов.

Ранее этим вопросом занялась прокуратура, она организовала проверку и намерена выяснить, как получилось, что такое количество опасных отходов будет размещаться в паре километров от миллионного города. По словам главы края необходимо внимательно проверить контракт.

«Захоронение на полигоне «Серебристый» - не объект краевого контроля, тем не менее, когда ко мне поступила эта информация, я сразу поручил министру экологии Павлу Борзых включиться в эту тему и детально вместе с федеральными органами власти, прежде всего Росприроднадзором, оценить условия работы этого полигона и обоснованность заключения контракта» - написал Александр Усс в своем «Инстаграме».

Так же он сообщил, что заинтересован в снижении экологической нагрузки на край и поэтому подобные вопросы не могут решаться, что называется без общественного контроля.