В Красноярске больше не будут курсировать автобусные маршруты №20 и №51

Транспорт этих маршрутов не достаточно экологичный Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск лишается сразу двух автобусных маршрутов. Департамент транспорта убирает с линии автобусы №20 и №51. Вместо них 15 апреля начнет работать маршрут №21. Он будет соединять Октябрьский район, микрорайон Покровский и Зеленую рощу. Пассажиров будут обслуживать 16 машин среднего класса вместимости с интервалом движения 8 минут в часы пик.

Такие обновления транспортной сети связаны с тем, что 15 апреля заканчиваются сроки контрактов по обслуживанию автобусных маршрутов № 20 и №51. Перевозчики уведомили департамент транспорта, что не смогут принять участие в конкурсе на обслуживание маршрутов, так как имеющийся у них подвижной состав не соответствует современным требованиям.

Заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко пояснил, что требования к экологичности транспорта – первостепенны. К апрелю 2022 года перевозчики должны перевести весь подвижной состав своих парков на автобусы экологического класса не ниже Евро-4. В официальном реестре маршруты №20 и №51 останутся – если перевозчики заявятся на их обслуживание, то этот вопрос будет рассмотрен.

Чтобы сохранить транспортную доступность жителей Покровского и Зеленой рощи, была разработана схема нового маршрута «Спортзал – Госпиталь ВОВ», который частично пройдет по схемам маршрутов № 20 и № 51: ул. Тельмана – пр. Металлургов – ул. Партизана Железняка – ул. Аэровокзальная – ул. Батурина – ул. Молокова – ул. Мужества – ул. Чернышевского – ул. Караульная – ул. Маерчака – пр. Свободный – ул. Высотная – ул. Крупская – ул. Забобонова – Госпиталь ВОВ.