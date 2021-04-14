В Красноярске на новый маршрут № 21 закупили автобусы высокого экологического класса

В Красноярске на новый маршрут закупили автобусы высокого экологического класса. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске с понедельника 19 апреля заработает новый автобусный маршрут № 21. Он соединит между собой Октябрьский район (от госпиталя ветеранов войн) и микрорайон Зеленую рощу (спортзал). Ключевые точки маршрута – проспект Свободный, улицы Маерчака, Караульная, Мужества, Молокова, Аэровокзальная, Партизана Железняка, Тельмана.

На маршруте будут работать 22 машины среднего класса вместимости высокого экологического класса. Интервал движения в часы пик составит 8 минут. По словам перевозчика Константина Кнапнугеля, средний возраст автобусов на этом маршруте не превышает 5 лет, все автобусы экологического класса Евро-4 и Евро-5. Четыре автобуса – транспорт нового поколения. Каждый пятый автобус имеет низкий уровень пола и оборудован аппарелью для маломобильных пассажиров.

В целом автопредприятие Константина Кнапнугеля (обслуживает 5 крупных маршрутов), несмотря на проблемный 2020 год, приобрело за последние 6 месяцев 11 новых автобусов стоимостью почти 5 миллионов рублей каждый. И тем самым обновили автобусный парк на 10 %.

Также планирует замену муниципального автопарка и департамент городского хозяйства Красноярска. В этом году прибудут 60 автобусов, безвозмездно переданных Красноярску правительством Москвы. Все машины экологического класса Евро-4 и Евро-5.