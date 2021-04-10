В Красноярске с начала года стерилизовали 740 бездомных собак Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с начала года стерилизованы 740 бездомных собак. После того, как их осмотрели специалисты и определили, что животные не выражают признаков агрессии, их выпустили назад в естественную среду обитания. В администрации города поясняют: стерилизованные собаки не размножаются, но занимают территорию, препятствуя появлению новых стай. Тогда как агрессивные остаются в приюте на пожизненном содержании, таких 142 собаки. Их кормят сухим кормом, следят за здоровьем, выгуливают 2 раза в день.

Однако жители города продолжают жаловаться на нападение бездомных собак, в том числе и тех, кто уже с бирками в ухе. Один из недавних случаев произошел в конце марта на улице Норильской, когда миролюбивый с виду пес укусил 2-летнего ребенка.

В департаменте горхозяйства сообщают, что повторный отлов собаки с биркой тоже возможен. Опять же, ее привезут к ветеринару. И если тот не подтвердит диагноз немотивированной агрессии, животное выпустят вновь.

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