На «Красноярских столбах» бродячие собаки рвали косулю на глазах у туристов

На «Красноярских столбах» бродячие собаки рвали косулю. Фото: пресс-служба национального парка

На территории национального парка «Красноярские столбы» бродячие собаки вновь разорвали косулю. Произошло это сегодня утром, 9 апреля, на каскадном спуске недалеко от остановки «Турбаза». Очевидцами стали несколько туристов. На их глазах собаки рвали раненое животное. И только когда по звонку на место приехали сотрудники нацпарка, они смогли отогнать диких собак. Однако спасти косулю уже было нельзя. Она сала 9-й жертвой за апрель и 15-й – с начала года.

По словам директора по охране «Столбов» Ивана Кириллова, несмотря на то, что косулю нашли формально не на территории национального парка, это заповедное животное. Как спасти лесных копытных от бездомных псов? Каких-либо мер против них госинспекторы не могут принимать, по закону. Нужен отлов и полная изоляция этих конкретных собак, иначе они вернутся назад.

По подсчетам сотрудников нацпарка, в нем сейчас обитают 50 – 60 бродячих собак. Часть из них чипированные, стерилизованные. То есть на них из бюджета города затратили большие деньги, а они вернулись и продолжают причинять вред природе.