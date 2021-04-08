В Якутии экс-полицейского подозревают в надругательстве над женщиной-инвалидом Фото: Мария ЛЕНЦ

Все случилось в поселке Мохсоголлох еще 12 марта. СК по Якутии сообщает, что 31-летний полицейский надругался над 32-летней женщиной-инвалидом в отделении ОМВД. Следователи возбудили уголовное дело по статье «иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

Сообщается, что мужчина уже уволен из полиции. Сейчас подозреваемого допрашивают и выясняют обстоятельства происшествия.

- С использованием современных средств криминалистической техники осуществляется изъятие следов и веществ, имеющих значение для установления истины. Подозреваемый задержан, готовятся материалы для внесения в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в региональном СК.

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