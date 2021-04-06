В Якутии мужчине дали 22 года колонии за насилие над собственной дочерью

Приговор был оглашен. Преступник проведет за решеткой 22 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Верхневилюйском районе Якутии огласили приговор местному жителю, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

Все началось в апреле 2017 года. Запуганный ребенок никому ничего не говорил. Последующие годы превратились для девочки в настоящий ад.

Следователи насчитали 12 доказанных эпизодов. Но сколько их было на самом деле – неизвестно.

Все это время дочь боялась рассказать о насилии кому-либо. Но потом, не выдержав, попросила помощи матери.

Мать тут же забрала ребенка и написала заявление в полицию, которая арестовала насильника. Отец сначала во всем признался, но позднее отказался от своих показаний, однако улики были против него.

Следствие длилось меньше года, и накануне приговор был оглашен. Преступник проведет за решеткой 22 года. Пострадавшая девочка же сейчас проходит курс реабилитации.