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Происшествия6 апреля 2021 8:00

В Якутии мужчине дали 22 года колонии за насилие над собственной дочерью

Девочка три года терпела надругательства, но боялась об этом рассказать
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Приговор был оглашен. Преступник проведет за решеткой 22 года.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Верхневилюйском районе Якутии огласили приговор местному жителю, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию.

Все началось в апреле 2017 года. Запуганный ребенок никому ничего не говорил. Последующие годы превратились для девочки в настоящий ад.

Следователи насчитали 12 доказанных эпизодов. Но сколько их было на самом деле – неизвестно.

Все это время дочь боялась рассказать о насилии кому-либо. Но потом, не выдержав, попросила помощи матери.

Мать тут же забрала ребенка и написала заявление в полицию, которая арестовала насильника. Отец сначала во всем признался, но позднее отказался от своих показаний, однако улики были против него.

Следствие длилось меньше года, и накануне приговор был оглашен. Преступник проведет за решеткой 22 года. Пострадавшая девочка же сейчас проходит курс реабилитации.

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