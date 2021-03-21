Руководитель школьного кружка подозревается в сексуальном насилии над ученицами в Якутии

Девочкам оказывается психологическая помощь Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи из Якутска разыскивают пострадавших девочек от рук руководителя школьного кружка. В ведомстве считают, что преподаватель военно-патриотической дисциплины в одной из местных школ насиловал и совершал другие развратные действия сексуального характера в отношении своих учениц. На данный момент открылось только два случая, но следователи считают, что были и другие.

Всё началось с того, что к правоохранителям обратилась бабушка 10-летней девочки, которая обучалась в военно-патриотическом кружке «Патриот», созданном на базе «Мархинской СОШ № 2». Она рассказала, что преподаватель изнасиловал её внучку. Мужчину немедленно задержали. Когда начали выяснять все обстоятельства, то следователи узнали, что эта история далеко не единственная.

Еще одна 13-летняя школьница призналась, что в июле 2020, в её отношении руководитель кружка совершил развратные действия. Девочка пострадала во время поездки с классом в поход. Мужчина домогался до неё прямо в школьном автобусе.

Возбуждено уголовное дело по статьям «развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Преподавателя заключили под стражу, а девочкам оказывается психологическая помощь.

Теперь следователи разыскивают остальных потерпевших школьниц, в отношении которых руководитель военно-патриотического кружка совершал развратные и насильственные действия. Пострадавших или свидетелей просят позвонить по телефону 8-924-661-47-14 следователю СО по городу Якутску Маркову Якову Сергеевичу.

Если вина будет доказана, то обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.