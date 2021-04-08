Шолбан Кара-оол поручил узнать о состоянии здоровья жителей Тувы, пострадавших в ДТП по Новосибирском

Фото: МВД по Новосибирской области
7 апреля на трассе К-19 Р под Новосибирском у села Гусиный брод столкнулись две иномарки – Toyota Hiace выехала на встречную, где столкнулась с Honda Fit, затем Тойота вылетела на соседнюю полосу и врезалась в пассажирский автобус ПАЗ, передают в МВД по Новосибирской области.
В результате аварии погибли двое мужчин из Тойоты. Кроме того пострадали трое человек – еще один мужчина и двое детей. Все они жители Тувы. Они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Пассажиры автобуса не пострадали.
Экс-глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, ушедший в отставку 7 апреля спустя несколько часов после происшествия, выразил семьям погибших соболезнования, и поручил выяснить состояние здоровья пострадавших:
- Глава Тувы поручил заместителю С.Х. Сенгии, Минздраву и Министерству общественной безопасности республики выяснить всех, кто попал в автоаварию, их состояние здоровья. При необходимости оказать организационную поддержку по возвращению в республику, - передает пресс-служба Правительства Республики Тыва.
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