Шолбан Кара-оол поручил узнать о состоянии здоровья жителей Тувы, пострадавших в ДТП по Новосибирском

Фото: МВД по Новосибирской области

7 апреля на трассе К-19 Р под Новосибирском у села Гусиный брод столкнулись две иномарки – Toyota Hiace выехала на встречную, где столкнулась с Honda Fit, затем Тойота вылетела на соседнюю полосу и врезалась в пассажирский автобус ПАЗ, передают в МВД по Новосибирской области.

В результате аварии погибли двое мужчин из Тойоты. Кроме того пострадали трое человек – еще один мужчина и двое детей. Все они жители Тувы. Они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Пассажиры автобуса не пострадали.

Экс-глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, ушедший в отставку 7 апреля спустя несколько часов после происшествия, выразил семьям погибших соболезнования, и поручил выяснить состояние здоровья пострадавших:

- Глава Тувы поручил заместителю С.Х. Сенгии, Минздраву и Министерству общественной безопасности республики выяснить всех, кто попал в автоаварию, их состояние здоровья. При необходимости оказать организационную поддержку по возвращению в республику, - передает пресс-служба Правительства Республики Тыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава Тувы Шолбан Кара-оол отправлен в отставку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол уходит в отставку. Соответствующий указ о прекращении полномочий подписал президент Владимир Путин. (подробнее)

Под Новосибирском столкнулись автобус и иномарки: погибли два человека

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что в настоящий момент полицейские находятся на месте ДТП и устанавливают все подробности случившегося. (подробнее)

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском

Среди пострадавших — двое детей: их госпитализировали в тяжелом состоянии.(подробнее)