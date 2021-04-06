В Красноярске в СИЗО перевели подозреваемого по делу о мошенничестве с медицинским оборудованием Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что в СИЗО перевели подозреваемого по делу о мошенничестве с поставками медицинского оборудования Сергея Вакуленко. До этого с января он находился под домашним арестом, но на сей раз суд пошел навстречу следствию. В изоляторе Вакуленко пробудет до 29 мая.

Напомним, скандал вокруг поставок медоборудования в новый корпус Красноярской краевой клинической больницы разгорелся два месяца назад, когда следком обнародовал информацию. Предварительно известно, что Сергей Вакуленко является руководителем двух фирм, которые по контракту с подрядчиком строительства – СК «Сибиряк» - должны были привести на объект качественное сертифицированное оборудование. Которое, кстати, выбирали сами сотрудники ККБ, выезжая за границу, к производителям в Южную Корею.

Но вместо этого получили несертифицированное и дешевое из Китая. Разница в 112 миллионов рублей (оплачивалось оборудование из бюджета) ушла в карман подозреваемого и, как считает следствие, была поделена с Константином Егоровым – сыном гендиректора «Сибиряка» Владимира Егорова. Его, кстати, задержали несколько дней назад в аэропорту Геленджика и доставили в Красноярск, сейчас он также находился в СИЗО.