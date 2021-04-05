В Красноярске начали просыпаться первые клещи в этом году

В Роспотребнадзоре случаи выхода клещей из спячки не зафиксированы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске стали просыпаться первые клещи. Об этом рассказал сайт «ТВК» со ссылкой на своих читателей. Членистоногие были замечены в Октябрьском районе, недалеко от озера на Мясокомбинате. Сообщается, что их обнаружили 3 апреля, красноярцы сняли их со своей собаки.

Местные жители рассказали, что они предприняли попытку отвезти клещей в центры на улице Сопочная и улице Ленина, но оба учреждения были закрыты. Рабочие телефоны организаций оказались недоступны.

Роспотребнадзор рассказал корреспонденту «ТВК», что на сегодняшний день снежный покров в крае еще довольно высок, поэтому пока специалисты ведомства не обнаружили ни одного клеща в регионе. Также в управление никто из жителей Красноярского края не сообщал о случаях присасывания.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие участки в Красноярске будут обработаны от клещей, как защититься от укуса членистоногих и что делать, если всё же насекомое присосалось.