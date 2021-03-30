Метель на севере Красноярского края 30 марта 2021: закрыта дорога к аэропорту, задержаны рейсы

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

На севере региона разбушевалась погодная стихия. Водители тщетно пытаются прорваться через шквалистый ветер. Метель на севере Красноярского края 30 марта 2021 закрыла движение к аэропорту «Алыкель» на Таймыре.

Свою работу приостановила и сама воздушная гавань. Рейсы задержаны.

Как сообщает пресс-службе МЧС по Красноярскому краю, на трассе всей 45-километровой трассе Дудинка – Алыкель ограничено. Всему виной разыгравшаяся непогода на севере региона. Из-за низовой метели для профилактики остановлено движение для всех видов транспорта.

- К расчистке привлекаются 9 человек, 7 ед. техники, из них от МЧС России силы и средства не привлекаются, - добавили в ведомстве.

Напомним, что ГИБДД призывает водителей быть осторожнее на трассах из-за сильных перепадов температур. Переменчивая погода повышает вероятность образования гололедицы.

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