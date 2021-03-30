Под Красноярском в аварии погибли три человека. Фото: ЧП Красноярск

Под Красноярском сегодня, 30 марта, около 9 часов утра, произошла страшная авария, в которой погибли три человека. По информации полиции, которая сейчас работает на месте ДТП, все случилось на 6-м километре малого обхода краевого центра, территориально – в Березовском районе, недалеко от моста через Енисей.

Фото: vk.com/kraschp

По предварительным данным столкнулись грузовик (марка пока не уточняется), минивэн и автомобиль «Мазда». Погибли, как уже сказано выше, три человека. Есть и пострадавшие, среди которых – дети. Личности устанавливаются. По указанию начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого на место происшествия также выехали руководители Главного следственного управления и Управления ГИБДД краевой полиции.

Причины ДТП еще устанавливаются, но одной из них может быть погодные условия: ночью температура воздуха понизилась, плюс осадки – в итоги водители могли не справиться с ситуацией на скользкой дороге.