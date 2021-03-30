На севере Красноярского края закрыли автодорогу Дудинка – Алыкель Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края непогода. Метет низовая метель, из-за чего местные власти решили перекрыть автодорогу Дудинка – Алыкель (имеется в виду аэропорт). Это 45 километров трассы. Движение по ней на легковых автомобилях небезопасно из-за низкой видимости и сильного ветра, порывы которого достигают до 20 метров в секунду. В региональном МЧС сообщили, что сейчас на месте работают 9 человек, 7 единиц техники.

По прогнозам синоптиков непогода сохранится и завтра, 31 марта. Так что открытие дороги остается сегодня и завтра – под большим вопросом.

Временно закрыт и аэропорт. По информации на 13 часов дня из-за неблагоприятных метеоусловий отложены утренние вылеты четырех рейсов – в Сочи (через Москву), Сургут, Новосибирск и Красноярск. Предполагаемое время вылета – после 18 часов, но это не точно.

Добавим, что сильные ветра на Таймыре – не редкость. Бывает, что непогода парализует транспортное сообщение на несколько дней. И тогда в повышенную готовность приведены спасатели, полиция, тяжелая техника.