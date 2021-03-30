Видео смертельного ДТП под Красноярском 30 марта 2021 опубликовали ГИБДД

Фото: скрин из видео ГИБДД по Красноярскому краю

Авария произошла в Березовском районе на 6-м километре Обхода Красноярска утром. Видео смертельного ДТП под Красноярском 30 марта 2021 опубликовали в соцсетях. Ранее «КП-Красноярск» публиковала фото аварии.

Микроавтобус «Мерседес» двигался в сторону Канска и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Скания», а затем врезался в «Мазду», которая ехала за ним следом.

Инцидент закончился страшной трагедией. Погибли 3 человека – водитель микроавтобуса и два пассажира. Также пострадал годовалый ребенок, находивший в «Мазде». Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах смертельной аварии.

На место ДТП выехал начальник краевого Главка Александр Речицкий, а также руководители региональных ГИБДД и Главного следственного управления.

Добавим, что красноярская госавтоинспекция советует водителям быть осторожными на трассах из-за обледенения после ночных заморозков.