Фото смертельного ДТП под Красноярском 30 марта 2021 опубликовали в соцсетях

Фото: vk.com/kraschp

Смертельная авария произошла на Обходе Красноярска в Березовском районе. Фото смертельного ДТП с микроавтобусом под Красноярском 30 марта 2021 опубликовали в соцсетях.

Инцидент произошел утром на 6 километре трассы Обход Красноярска. Микроавтобус «Мерседес» ехал в сторону Канска, но в какой-то момент выехал на встречную полосу. В итоге автомобиль столкнулся с фурой «Скания», а затем с «Маздой», ехавшей следом.

Фото: vk.com/kraschp

В ДТП погибли 3 человека – водитель и два пассажира микроавтобуса. В «Мазде» пострадал годовалый ребенок, он сейчас госпитализирован. Полицейские устанавливают личности погибших и обстоятельства трагедии.

К месту аварии уже выехал начальник краевого Главка Александр Речицкий, а также руководители Главного следственного управления и ГИБДД.

В соцсетях пользователи предположили, что авария могла произойти из-за дороги, обледеневшей после ночных заморозков.

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Под Красноярском сегодня, 30 марта, около 9 часов утра, произошла страшная авария, в которой погибли три человека. По информации полиции, которая сейчас работает на месте ДТП, все случилось на 6-м километре малого обхода краевого центра, территориально – в Березовском районе, недалеко от моста через Енисей. (Подробности)