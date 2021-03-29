Красноярский бизнесмен Анатолий Быков намерен выдвигаться в депутаты Госдумы

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский бизнесмен Анатолий Быков намерен вернуться в политику. Точнее – иди в большую политику. И выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в Государственную Думу. Но решение пока не принял, а только спрашивает совета у красноярцев, делать ли ему это или нет. И ждет от них обратной связи.

Об этом сообщил адвокат Быкова Алексей Прохоров, разместив обращение своего подзащитного на его странице в «Инстаграме». «Анатолий Петрович очень остро воспринимает несправедливость, в том числе в отношении жителей края. Не может пройти мимо тех писем, которые звучат в его адрес относительно возможности участия в выборах». По словам адвоката, Быков получает много просьб на тему выдвижения кандидатуры на выборы в Госдуму. И если решит это сделать, то вне политических партий, цитирует «ТВК Красноярск».

Напомним, что сейчас Анатолия Быкова обвиняют по пяти уголовным делам. Рассмотрение первого дела, связанного с двойным убийством летом 1994 года, фактически уже началось. Обвиняемого будет судить в присутствии присяжных заседателей. Весь список уголовных дел Быкова читайте здесь.