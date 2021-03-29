Причина гибели десятиклассника пропавшего в Туве озвучена СК

Фото: СК по Республике Тыва

Тело 16-летнего Наадыма О. было обнаружено в таежном массиве в 7 километрах от села Бай-Хаак. Рассказываем о причине гибели десятиклассника, пропавшего в Туве.

Фото: СК по Республике Тыва

Ученик 10Б класса средней школы Бай-Хаак пропал 13 марта 2021 года. Рано утром он отправился в школу, но к месту учебы не дошел. Подростка искали почти две недели. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство». Полицейские, следователи, учителя и волонтеры искали юношу на стройке, в лесах, общежитиях и в соседних населенных пунктах.

В итоге тело школьника было обнаружено в 7 километрах от родного села. При нем были портфель с учебниками и телефон. Следователи сообщают, что Наадым скончался от гипотермии, то есть – от переохлаждения.

Теперь следователям предстоит разобраться, почему мальчик не дошел до школы и как оказался в нескольких километрах от дома – посреди сибирской тайги.

Фото: СК по Республике Тыва

- По уголовному делу продолжается проведение комплекса необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе СК по Туве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Должен был пройти меньше километра»: что известно о странном исчезновении десятиклассника в Туве

Весть о пропаже мальчика облетела село мгновенно, а полиция сразу же объявила поиски. Учителя, волонтеры и полицейские, всего более 200 человек, прочесали ближайший лес, а также окрестные поселки, общежития техникумов, чердаки и другие места, где мог находиться мальчик. (подробнее)

Пропал по пути в школу две недели назад: в тайге Тувы нашли тело 16-летнего подростка

Нашли в таежной местности, без признаков жизни. К месту направилась следственно-оперативная группа из числа следователя отдела по расследованию особо важных дел. (подробнее)