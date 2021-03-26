Пропал по пути в школу две недели назад: в тайге Тувы нашли тело 16-летнего подростка

Ушел в школу, а оказался в тайге: после двух недель в Туве нашли тело 16-летнего школьника. Фото: МВД по Республике Тыва

Пока пропавший человек не найден, есть надежда, что он живой. Именно так думали минувшие две недели жители тувинского села Бай-Хаак, административного центра Тандинского кожууна (от столицы республики Кызыла до него по трассе около 80 километров). 13 марта там пропал 16-летний Наадым Ооржак. В 8 часов утра, как обычно, он вышел из дома и отправился в школу. Расстояние до нее – меньше километра, находится на той же улице. И пропал. Его не видели ни учителя в школе, ни друзья, ни знакомые.

Десятиклассник с рождения с мамой в селе. Она ждала его вечером из школы, не предчувствуя беды. А когда он не вернулся, вот тогда стало неспокойно на душе. Звонок в полицию от поступил только вечером. Сейчас мы можем сказать – сколько бесценного времени было потеряно в эти первые часы его отсутствия! На поиски Наадыма вышли добровольцы: соседи, учителя, полиция, спасатели с пожарными, медики, местная администрация – в общей сложности около 200 человек.

В поисках подростка принимали участие около 200 человек. Фото: пресс-служба СК России по Республике Тыва

Сначала отрабатывали село: допоздна обходили все пустующие дома и строения. На другой день поиски продолжили с новыми силами: опрашивали знакомых и одноклассников. Прочесывали ближайший лес, окрестные поселки, общежития техникума, чердаки и другие места, где мог находиться мальчик.

15 марта возбудили уголовное дело по статье «Убийство» - для того, чтобы получить большие полномочия при розыскных действиях. Никто не верил, что подросток мог куда-то уехать, у него характер был спокойный, он был домоседом и не склонным к авантюрам.

А сегодня, 26 марта, пришло известие: тело Наадыма нашли. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканского следкома. Нашли в таежной местности, без признаков жизни. К месту направилась следственно-оперативная группа из числа следователя отдела по расследованию особо важных дел. С ними следователи-криминалисты СК Тувы, полиция и военнослужащие 55-й отдельной мотострелковой (горной) бригады ВС РФ.

Пока не уточняется, есть ли следы насильственной смерти, будем следить за результатами расследования. И приносим искренние соболезнования родным Наадыма Ооржака.

Фото: пресс-служба СК России по Республике Тыва

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