Фото с места, где нашли тело пропавшего в Туве десятиклассника, показал СК

Фото: СК по Республике Тыва

16-летнего Наадыма О., пропавшего 13 марта 2021 нашли мертвым. Поиски закончились трагедией. СК показал фото с места, где нашли тело пропавшего в Туве десятиклассника.

Фото: СК по Республике Тыва

Напомним, что ученик 10 «Б» класса школы села Бай-Хаак ушел в школу 13 марта в 8 утра. До места учебы он не дошел меньше километра. Его искали не только в родном селе, но и в ближайших населенных пунктах, в лесу, окрестных стройках и других местах. В поисках принимали участие около 300 человек. Следователи практически сразу возбудили уголовное дело по статье «убийство». И вот 26 марта тело мальчика нашли в тайге.

Сейчас к месту трагедии направились следователи-оперативники, криминалисты, полицейские и военные 55-й отдельной мотострелковой бригады.

Фото: СК по Республике Тыва

Теперь СК предстоит разобраться в обстоятельствах гибели Наадыма. О том, была это насильственная смерть или нет – не сообщается.

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