Фото пожара с четырьмя погибшими в Красноярском крае 17 марта 2021 опубликовали в МЧС

Фото: МЧС

Напомним, что 17 марта, в 4:28 часов пожарным поступило сообщение о крупном пожаре в Лесосибирске. Загорелся двухэтажный 18-квартирный дом, «Комсомольская правда-Красноярск» показывает фото пожара с четырьмя погибшими в Красноярском крае 17 марта 2021.

Фото: МЧС

Жертвами пожара стали четверо детей: 2, 5, 10 и 17 лет. Кроме того, пострадали также бабушка детей и 12-летний брат. Они госпитализированы. С матерью погибших сейчас работают психологи.

Фото: МЧС

Пожарные смогли локализовать открытое горение уже в 5:08 часов. Площадь составила 46,5 кв.м. Сейчас возгорание полностью ликвидировано. Причина пожара устанавливается, но известно, что очаг находился в коридоре.

Фото: МЧС

СК по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Рассматривается версия о коротком замыкании.

Ранее «Комсомольская правда-Красноярск» публиковала видео смертельного пожара.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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