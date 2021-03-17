Пожар в Красноярском крае, где погибло четверо детей, наконец ликвидирован

Фото: МЧС

Пожар в Лесосибирске, унесший жизни четверых детей полностью ликвидирован. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе МЧС. Пожарные смогли устранить серьезное возгорание только спустя несколько часов. Локализовали открытый огонь практически сразу ( сообщение о пожаре поступило на пульт в 04:28, локализация в 05:08), а вот над ликвидацией пришлось потрудиться почти 4 часа (08:02).

Напомним, что 17 марта в Красноярске крае произошла страшная трагедия. В Лесосибирске загорелся двухэтажный многоквартирный дом. В пожаре погибли четверо детей от 2 до 17 лет. Их бабушка и 12-летний брат сумели выжить, сейчас они оба госпитализированы. С матерью погибших детей работают психологи.

На пожаре работают силовики – следственный комитет возбудил уголовное дело «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работает оперативно-следственная группа. Сейчас рассматривают версию о коротком замыкании электропроводки, очаг возгорания уже установлен – пожар начался в коридоре одной из квартир.

Также на место трагедии выехал представитель прокуратуры Лесосибирска. Ведомство держит на контроле ход расследования уголовного дела и проводит собственную проверку.