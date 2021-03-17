Видео пожара с четырьмя погибшими в Красноярском крае 17 марта 2020 опубликовали в МЧС

Фото: МЧС

В Лесосибирске произошла страшная трагедия – пожар в жилом деревянном доме унёс жизнь сразу 4-х детей в возрасте от 2 до 17 лет. Появилось видео пожара с четырьмя погибшими в Красноярском крае 17 марта 2020. Их опубликовало МЧС.

Напомним, что рано утром 17 марта в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном деревянном доме. Информация о возгорании поступила в 04:28. Пожарным удалось локализовать огонь уже в 05:08, но спасти четверых детей не удалось. Также есть еще двое пострадавших – это 12-летний брат погибших детей и их бабушка. Оба доставлены больницу с различными травмами. С матерью работает психолог.

На пожаре работают силовики – следственный комитет возбудил уголовное дело «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работает оперативно-следственная группа. Сейчас рассматривают версию о коротком замыкании электропроводки, очаг возгорания уже установлен – пожар начался в коридоре одной из квартир.

Также на место трагедии выехал представитель прокуратуры Лесосибирска. Ведомство держит на контроле ход расследования уголовного дела и проводит собственную проверку.

Как сообщают в МЧС, на пожаре работают 44 человека и 17 единиц техники. От спасателей прибыло 23 человека и 8 единиц техники. В ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям города Лесосибирска.