Как привиться от коронавируса в Красноярском крае: поступило более 88 тысяч доз вакцины

Фото: В Красноярском крае продолжается вакцинация от коронавируса
Фото: Мария ЛЕНЦ
24 февраля стало известно, что в регион дополнительно поступило еще 17 тысяч доз. Сейчас препараты развозятся по медучреждениям Красноярска и края.
С начала вакцинации в Красноярский край поступило более 88 тысяч доз вакцины «Спутник V». Прививки от коронавируса можно поставить в 74 медицинских учреждениях региона, в которых развернуто 84 прививочных пункта. До конца февраля в Красноярский край планируется доставить более 154 тысяч доз вакцины от COVID-19.
В оперштабе напоминают, что жители Красноярского края, желающие привиться, могут записаться на процедуру вакцинации одним из наиболее удобных для себя способов:
- по телефону;
- лично через регистратуру;
- на портале веб-регистратура;
- на портале госуслуг.
Напомним, что вакцинация проходит в 2 этапа с перерывом в 21 день. С начала пандемии в Красноярском крае выявлено 61 743 случая заражения коронавирусом.