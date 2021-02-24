Как привиться от коронавируса в Красноярском крае: поступило более 88 тысяч доз вакцины

Фото: В Красноярском крае продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

24 февраля стало известно, что в регион дополнительно поступило еще 17 тысяч доз. Сейчас препараты развозятся по медучреждениям Красноярска и края.

С начала вакцинации в Красноярский край поступило более 88 тысяч доз вакцины «Спутник V». Прививки от коронавируса можно поставить в 74 медицинских учреждениях региона, в которых развернуто 84 прививочных пункта. До конца февраля в Красноярский край планируется доставить более 154 тысяч доз вакцины от COVID-19.

В оперштабе напоминают, что жители Красноярского края, желающие привиться, могут записаться на процедуру вакцинации одним из наиболее удобных для себя способов:

- по телефону;

- лично через регистратуру;

- на портале веб-регистратура;

- на портале госуслуг.

Напомним, что вакцинация проходит в 2 этапа с перерывом в 21 день. С начала пандемии в Красноярском крае выявлено 61 743 случая заражения коронавирусом.