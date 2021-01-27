Где сделать прививку от коронавируса в Красноярске: все пункты вакцинации

Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

В стране стартовала массовая вакцинация. Первые партии препарата разошлась по всей стране. Красноярск не стал исключением. Мы получили 18 042 вакцины. И в крае началась массовая прививочная кампания. Изначально прививали в 6 медицинских учреждениях, но сейчас их сеть растет. Только на следующей неделе придет новая поставка более 10 тысяч ампул. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Красноярске.

Основная сложность работы с вакциной - ее хранение. Нужно выдерживать специальный температурный режим -20 градусов иначе препарат можно испортить. А значит, оборудовать холодильниками необходимо и мед учреждения, поэтому процесс пока тормозится. По последним данным от Министерства здравоохранения края, в нашем регионе привито более 8500 человек.

Кто может получить вакцину?

В первую очередь вакцинируют медиков, учителей, сотрудников МФЦ, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Вакцинация - дело добровольное и бесплатное. Силой ставить прививки никому не будут.

По словам специалистов, чтобы добиться массового иммунитета к Covid-19, за год нужно привить более 2 миллионов человек, это примерно 75% жителей нашего региона.

Кого не будут прививать?

Вакцинируемые не должны болеть ОРВИ за две недели. А с момента последней прививки, например от ГРИППА, должно пройти не менее 30 дней. Также сделать прививку не могут беременные и дети. Помимо этого пожилые люди старше 60-ти лет также не могут пройти вакцинацию.

Записаться на вакцинацию можно через сайт «Госуслуг», или на портале web-registratura.ru если есть личный кабинет. В Минздраве говорят, эти функции на порталах работают в тестовом режиме, но уже пробовать записаться можно. Главное, чтобы в личном кабинете были верно внесены все данные.

КОНКРЕТНО

Где сделать прививку от коронавируса в Красноярске

(Для тех, кто живет и работает в Красноярске)

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 2»

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 4»

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 6»

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7»

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 12»

КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 14»

КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 2»

КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3»

КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 5»

КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1»

КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 5»

КГБУЗ «Красноярская краевая больница № 2»

Где сделать прививку от коронавируса в Красноярском крае

КГБУЗ «Абанская районная больница»

КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница»

КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1»

КГБУЗ «Балахтинская районная больница»

КГБУЗ «Березовская районная больница»

КГБУЗ «Бирилюсская районная больница»

КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница»

КГБУЗ «Богучанская районная больница»

КГБУЗ «Большемуртинская районная больница»

КГБУЗ «Большеулуйская районная больница»

КГБУЗ «Бородинская городская больница»

КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2»

КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»

КГБУЗ «Дзержинская районная больница»

КГБУЗ «Енисейская районная больница»

КГБУЗ «Ермаковская районная больница»

КГБУЗ «Иланская районная больница»

КГБУЗ «Ирбейская районная больница»

КГБУЗ «Игарская городская больница»

КГБУЗ «Идринская районная больница»

КГБУЗ «Казачинская районная больница»

КГБУЗ «Каратузская районная больница»

КГБУЗ «Канская межрайонная больница»

КГБУЗ «Кежемская районная больница»

КГБУЗ «Козульская районная больница»

КГБУЗ «Краснотуранская районная больница»

КГБУЗ «Курагинская районная больница»

КГБУЗ «Лесосибирская межрайонная больница»

КГБУЗ «Манская районная больница»

КГБУЗ «Мотыгинская районная больница»

КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»

КГБУЗ «Нижнеингашская районная больница»

КГБУЗ «Новоселовская районная больница»

КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1»

КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2»

КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 3»

КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1»

КГБУЗ «Пировская районная больница»

КГБУЗ «Партизанская районная больница»

КГБУЗ «Рыбинская районная больница»

КГБУЗ «Саянская районная больница»

КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница»

КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»

КГБУЗ «Сухобузимская районная больница»

КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница»

КГБУЗ «Таймырская районная больница №1»

КГБУЗ «Тасеевская районная больница»

КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»

КГБУЗ «Туруханская районная больница»

КГБУЗ «Тюхтетская районная больница»

КГБУЗ «Уярская районная больница»

КГБУЗ «Шушенская районная больница»

КГБУЗ «Емельяновская районная больница»

КГБУЗ «Назаровская районная больница»

КГБУЗ «Ужурская районная больница»

КГБУЗ «Шарыповская городская больница