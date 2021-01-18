До конца февраля в Красноярский край привезут 154 100 доз вакцины от коронавируса. На утро 18 января уже получено в общей сложности 17 042 дозы. И до конца текущей недели доставят еще около 10 тысяч доз. Такую информацию «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.В приоритете на вакцинацию по-прежнему группы риска, то есть те, чья работа связана с обслуживанием большого количества населения: это врачи, учителя, социальные работники. Однако чем больше приходит вакцины, тем шире становится круг. В него вносятся лица, проживающие в организациях социального обслуживания, пожилые граждане, лица с хроническими заболеваниями, с сахарным диабетом, волонтеры, работники организаций сферы услуг, военнослужащие и полиция, работники организаций транспорта и энергетики и другие.Поликлиники по месту жительства уже начали запись желающих. Составляется график. С учетом графика красноярцев будут приглашать в определенный день и час на саму процедуру. В день прививки пациента осмотрит врач: у него не должно быть температуры выше 37 градусов.- Это вакцина последнего поколения, важно особенностью является то, что ее одобрили для применения пожилым людям. Препарат состоит из двух частей и вводится дважды с интервалом в 21 день. Такая двукратная схема введения вакцины позволяет получить уровень иммунного ответа у вакцинированных в 8-10 раз выше, чем у переболевших, - отметил замминистра крайздрава Михаил Родиков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМассовая вакцинация в Красноярском крае: как жителей регионов будут прививать от коронавирусаВ стране началась массовая вакцинация – это значит, что у каждого будет возможность получить вакцину. В каждом регионе вопрос решается по разному и в разные сроки, в наибольшей степени от обеспечения «Спутником V», готовностью оборудования и специалистов (подробнее).