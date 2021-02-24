Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

На севере Красноярского края экстренную посадку совершил вертолет Ми-8. На борту судна находилось 3 члена экипажа и 16 пассажиров (из них три женщины и три ребенка). Видео с места экстренной посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае 24 февраля 2021 опубликовали в соцсетях.

вертолет выполнял рейс Дудинка – Усть-Авам. Расстояние по прямой – почти 320 километров. Воздушное судно должно было выполнить полет по нефтепроводу, сообщает региональный координационный центр поиска и спасения. Пролетев примерно 28 километров, командир воздушного судна сообщил о технических неисправностях и принял решение не возвращаться, а посадить вертолет на месте.

На место ЧП было отправлено 2 вертолета Ми-8: один из Норильска, другой из Дудинки, оба произвели благополучную посадку рядом с аварийно севшим бортом. Забрали пассажиров, всех эвакуировали.

В настоящий момент Западно-Сибирская транспортная прокуратура по факту ЧП проводит проверку.

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