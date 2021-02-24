По пути в Красноярск загорелся автобус с 30 вахтовиками Фото: Мария ЛЕНЦ

По пути в красноярский аэропорт «Черемшанка» загорелся заказной пассажирский автобус, который переводил вахтовиков из «Красноярского Загорья». По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю, это произошло на 121-м километре автомобильной трассы Р-257. По времени – в 05:55 часов. В результате автобус полностью уничтожен огнем. К счастью, 30 пассажиров вместе с водителем успели вовремя его покинуть – никто не пострадал. А поскольку автобус был не единственным – шла целая колонна – вахтовиков пересадили на другие и они благополучно добрались до места назначения.

После звонка экстренным службам на место выехали пожарные – 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники. В 07:20 пожар на трассе был полностью ликвидирован. Что стало причиной возгорания, будут определять эксперты. Они выяснят, была ли готова техника работе, когда проходила технический осмотр и как действовал персонал автотранспортного предприятия.